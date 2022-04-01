Türkiye Gazetesi

Rus askerlerinin Çernobil yakınındaki yüksek radyoaktivite barındıran Kızıl Orman’a girmek istemesi üzerine Ukraynalı yetkililerden uyarı gelmişti. Ancak Rus birlikleri ısrara devam ederek uyarılara kulak asmadı.

ABD merkezli Daily Beast sitesinin haberine göre, Ukraynalı yetkililer Rus birliklerinin ormandaki radyasyonlu toprağı kazdığını ve bu nedenle, Belarus’un Gomel kentindeki özel bir tıbbi tesiste akut radyasyon hastalığı tedavisi görmeye başladıklarını açıkladı.

ÇERNOBİL UYARILARINA KULAK ASMADILAR

Ukrayna İzolasyon Bölgesi Yönetimi Devlet Dairesi Kamu Konseyi çalışanı Yaroslav Yemelianenko (Çernobil’den sorumlu bir yönetici), Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Çernobil bölgesini ele geçiren bir Rus grubu bugün Gomel'deki Belarus Radyasyon Tıbbı Merkezine getirildi." dedi. Yemelianenko, paylaşımının devamında ise "Şimdi kısa hayatının geri kalanını bununla yaşa. Bu bölgeyle başa çıkmanın kuralları var." diyerek Rus askerlerinin uyarılara kulak asmayıp Çernobil’e girmesine tepki gösterdi.

Daily Beast sitesi ayrıca bazı otobüslerin Belarus'tan Rusya'ya ceset taşırken görüldüğünü ileri sürdü.

Bu ayın başlarında ABD merkezli radyo medyası NPR, Rusya’nın devlete ait medyasının Ruslara işgalin propagandasını yapmak üzere dezenformasyon (yanlış bilgi) aktardığını iddia etti. Habere göre, Rus medyasında, Rus askerlerinin Ukrayna sivil yaşamını koruma konusunda son derece kibar ve dikkatli oldukları, Ukraynalılar tarafından ‘kurtarıcı’ olarak karşılandıkları, herkesin Rus yönetimi altında yaşamak istediği ve Ukrayna tarafında hiçbir sivil zayiatın olmadığı belirtildi.

Ruslar, Çernobil'den çekildi! Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ajans yönetimine geri devrettiğini duyurdu.

Ukrayna'dan Çernobil açıklaması: Laboratuvardaki örnekler yağmalandı Ukrayna hükümeti yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin radyoaktif atıkları izlemek için kullanılan terk edilmiş Çernobil nükleer santralinin yakınındaki bir laboratuvarı yağmaladığını ve imha ettiğini belirtti.