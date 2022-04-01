Türkiye Gazetesi

Hollanda'da Göç ve İslam karşıtı eylemleriyle bilinen ''Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü (Pegida), iftar saatinde camilerin önünde domuz pişirerek, mangal partisi yapacaklarını açıkladı. Pegida, açıklamasında Covid önlemlerinin sona erdiğini belirterek, ''Sağlık bahanesiyle yasaklanan gösterilere yeniden başlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Pegida'dan yapılan açıklamada, bütün eylemlerin akşam saat 19:00'da başlayacağı belirtilerek, "İslam faşizmine karşı birlikte keyifli bir toplantı yapmak isteyen herkesi, bir şeyler yiyip içmeye davet ediyoruz" denildi.

ÇİRKİN PROVAKASYON İÇİN 12 ŞEHİR SEÇİLDİ

12 ayrı şehirde gerçekleştirilecek eylem için ''Ramazan mangal (BBQ)'' turu adı verildi. BBC'nin haberine göre, ilk olarak 5 şehirde belediyeye başvuru yapıldı. Bu şehir ve eylem yapılmak istenen camiler ise şu şekilde sıralandı:

5 Nisan: Schiedam HDV Muradiye Camii

6 Nisan: Eindhoven Al - Fourqaan Camii

7 Nisan: Enschede Selimiye Camii

8 Nisan: Almelo Masjid Camii

9 Nisan: Nijmegen Eyüb Sultan Cami

MÜSLÜMAN ÖRGÜTLER HAREKETE GEÇTİ

Pegida'nın bu çirkin provokasyon hazırlığının ardından Hollanda'daki Müslüman örgütler de harekete geçti. Müslüman örgütler, aşırı sağcı Pegida'nın eylemine izin verilmemesi için belediyelerden talepte bulundular. Örgütler, Pegida'nın eylemini "provokasyon" olarak değerlendirerek, tepki gösteriyor.

Türkiye kökenli kuruluşların çatı örgütü olan Hollanda Türkleri İçin Danışma Kurulu (IOT), Pegida'nın "Müslümanları küçük düşürücü, aşağılayıcı eylemler düzenleyerek, olay çıkmasını sağlamak ve bu yolla kamuoyunun dikkatini çekmek istediğini" bildirdi.

IOT Başkanı Zeki Baran, etkinliğin yapılacağı kentlerin belediye başkanlarından Müslümanların Ramazan ayında rahatsız edilmeden ibadet etmelerinin sağlanmasını isteyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yetkililerinin de, cami yönetimleri ve cemaate, aşırı sağcı örgütün provokasyonuna gelmemeleri ve şiddet olaylarına izin vermemeleri çağrısında bulunduğu öğrenildi.

2019'DAKİ PROVOKASYON GİRİŞİMİ YASAKLANMIŞTI

Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, 2019 yılında Pegida'nın aynı içerikteki eylemini yasaklamıştı. Pegida yöneticileri, Mart ayı başında bölge idare mahkemesine başvurarak, yasak kararının geri çekilmesini istedi.

Pegida Hollanda lideri Edwin Wagensveld, ülkenin hiçbir yerinde Belediye Başkanı Jorritsma kadar kendilerine direnen yönetici bulunmadığını söyledi.

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