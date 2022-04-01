Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 37. güne girdi. Rus ordusu alınan karar çerçevesinde bazı bölgelerden çekilmeye başladı. Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın kuzeyinde Belarus sınırında bulunan Çernihiv’deki Rus askerlerinin çekildiğini belirterek, "Bugün çok fazla işimiz var. Silahlı Kuvvetlerimiz sayesinde düşman şehrimizden ayrılıyor. Ancak neden ayrılıyorlar sadece kendileri biliyor. Eğer gruplaştıktan sonra geri geleceklerse onları bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Chaus, "Tüm ekiplerimizle normal hayata yeniden dönmek için çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz düşmanın olduğu yerlerde mayın temizleme çalışmaları yapıyor. Şehirdeki vatandaşlara seslenmek istiyorum, hava ve roket saldırıları tehlikesi halen devam ediyor. Düşman bugün şehrimizi vurabilir. Bu nedenle sirenleri duyduğunuz da lütfen sığınaklarda kalın. Rahatlamak için henüz erken. Savaş devam ediyor, düşman hala topraklarımızda bulunuyor. Herkes ne yapacağını biliyor. Gönüllülere de zaferimize katkıda bulundukları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah’a ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne inanıyorum" şeklinde konuştu.

Rus ordusunun, Ukrayna’nın kuzeyinde bulunan Çernihiv ve Kiev bölgesinden çekilmeye başladığı belirtildi.

RUS BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Valinin açıklamalarına benzer bir açıklama da Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan geldi. Açıklamada, "Rus birlikleri, Kiev bölgesinin kuzeyinden Belarus ile devlet sınırına doğru kısmen çekilmeye devam ediyor. Konvoylar arasında işgal sırasında Ruslar tarafından çalınan sivil araçlar (kamyon, otobüs, minibüs, araba) da bulunuyor" denildi.

Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin görevini başarıyla yerine getirmeye, geri çekilen Rus birliklerini takip etmeye, savunma pozisyonlarını kırmaya ve Ukrayna topraklarını özgürleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.