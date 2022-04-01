Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in beklenen görüşmesi için Türkiye'yi işaret etti. Bakan Kuleba, "Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye'ye minnettar oluruz" dedi. Kuleba Ukrayna'nın, İstanbul'daki müzakerede sunulan önerilere Rusya'nın resmi yanıtını da beklediğini aktardı.

RUSYA'DAKİ PETROL DEPOSUNUN VURULMASI

Kuleba ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentindeki bir petrol deposuna gerçekleştirilen saldırıya karıştığı iddiasına yönelik, "Ukrayna'nın buna dahil olduğu iddiasını ne onaylayabilirim ne de reddedebilirim, çünkü tüm askeri bilgilere sahip değilim" dedi.



Ukrayna Rusya’nın gizli ajanlarını ifşa etti! Putin sinirden küplere bindi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kalırken, dünya İstanbul’da gerçekleşen müzakerelere odaklanmış durumda. Müzakerelerden barış çıkmasını beklenirken, Ukrayna cephesinden şaşırtan bir açıklama geldi. Ukrayna tarafından yayınlanan belgede, yaklaşık 600 Rus ajanının bulunduğu bir liste yayımlandı. Bu ajanların ise genellikle İngiltere olduğu ve FSB için bilgiler topladığı ifade edildi.

Ukrayna Rusya’nın 32 günlük kaybını açıkladı Ukrayna Savunma Bakanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-27 Mart arasındaki askeri personel ve teknik araç kayıplarını açıkladı.