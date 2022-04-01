Türkiye Gazetesi

Rusya Kırım’dan Ukrayna’nın Odessa şehrine 3 İskender füzesi fırlattı. Yerel saatle 21.00 sıralarında atılan füzeler Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından havada imha edildi. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maxim Marchenko yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri Kırım'dan Odessa’ya 3 İskender füzesi fırlattı, yaralılar var” dedi. Sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, olayda yaralı veya can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 52 askeri tesisi imha ettik Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu gece yapılan askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamasında, “Ukrayna’ya at 52 askeri tesisi imha ettik” dedi.

Ukrayna ordusu Rusya'daki petrol tesisini vurdu Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.