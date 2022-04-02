Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukraya topraklarını işgal girişimi bir ayı aşarken her iki tarafta da kayıplar günden güne artıyor. Stratejik konumuyla öne çıkan Mariupol’deki durumda kritik seviyede. Rusya’nın savaşın ilk zamanlarından itibaren saldırdığı şehirde sivil ve asker yaralılar ile ölülerin tahliyesi için insani koridor açılması gerektiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, insani durumun krtik olduğunun altını çizerek koridor açılmasında arabulucu olması için Türkiye ile görüştüklerini açıkladı.

UKRAYNA TÜRKİYE’NİN ARABULUCU OLMASINI İSTİYOR

Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya bölgelerinde bugün insani yardım koridorlarının açıldığını belirtti. Sivili tahliyelerin devam ettiğini belirten Zelenskiy, özellikle insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol’den yaralıları ve ölenleri çıkarmak için ayrı bir görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı. Zelenskiy, “Bizim askerlerimiz ve sivillerimiz hepsi. Bu konuda Türkiye'nin arabulucu olması için görüşüyoruz." dedi.

Rusya rafineri saldırısını üstlenmedi: Belgorod'ta yaşananlarla ilgimiz yok Rusya, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin vurduğu Belgorod şehrindeki petrol rafinerisinin Rus ordusu ile ilgisinin olmadığını duyurdu.