Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayı için yazılı bir açıklama yaptı. ABD Başkanı "Eşim Jill ve ben ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara ramazan ayı vesilesi ile en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLAR İÇİN RUHSAL İYİLEŞME ZAMANI

Ramazan ayının tüm Müslümanlar için tefekkür ve ruhsal iyileşme zamanı olduğunu belirten Biden, "Bu yıl iftar yapma eylemi, sağlık, aile ve toplumun güzelliklerinin daha da kuvvetli hatırlatıcısı olacak. Masalarında boş sandalye ile karşı karşıya olan yakınlarını kaybetmiş kişiler ile kalplerimiz birlikte atacak." dedi.

AYETİ ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD Başkanı yaptığı açıklamada Kuran-ı Kerim'den "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür." ayetini örnek göstererek ABD'nin Kovid-19 salgınının ardından yaraları sarmaya devam ettiğini belirtti. Her gün hayatta kalma mücadelesi veren insanları gördüklerini belirten Biden, Ramazan ayının herkesin birbirine merhamet, kibarlık göstermesi ve anlayışlı olması için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

'TÜM MÜSLÜMANLARIN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Biden, "ABD, Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edecektir. Ramazanınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak Putin iddiası: Kovdu ya da eve hapsetti ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendini izole ettiğini, bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler olduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamaları sonrası brent petrol sert çakıldı Brent petrol fiyatları 112 dolar seviyesinde iken yüzde 5 düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 106 dolardan işlem gören Brent petrol, Biden'ın stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasına izin vermesiyle yeniden çakıldı. Yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.

Müzakere sonrası Biden'dan ilk tepki: Rusya'nın adımlarını takip edeceğiz ABD Başkanı Biden, Türkiye'deki müzakereleri ve Rusya'nın adımlarını takip ettiklerini söyledi.