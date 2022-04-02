Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakereleri sürerken, bölgeden çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Savaş gittikçe acımasız bir hale bürünürken, ABD Başkanı Biden’dan çok önemli bir açıklama geldi.

PUTİN’İ KENDİ SİLAHIYLA VURACAKLAR

New York Times’da yer alan haberde, ABD'li yetkilinin, Biden yönetiminin müttefiklere "Sovyet yapımı tanklarınızı Ukrayna'ya gönderin" çağrısında bulunduğunu belirtildi. Özellikle Sovyet tanklarının seçilmesinin nedeni ise Ukrayna ordusunun bu araçları nasıl kullanmayı bildiği ve adaptasyon sürecinin kolay olması gösterildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bir süre önce bu yönde bir açıklama yapmıştı.

KISA SÜREDE BÖLGEDE OLACAK

ABD’li yetkililer tankların kısa süre içinde bölgeye ulaşacağını söyledi. Kaç tankın gönderileceğinin henüz bilinmediği belirtilirken bu tanklar sayesinde Donbas'taki Rus hedeflerinin uzun menzilli füzelerle vurulabileceği kaydedildi.

SAVAŞTA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

ABD’nin bu hamlesinden sonra savaşın gidişatında önemli bir değişikliğin yaşanabileceğini belirten uzmanlar, "Tankların ulaşması savaşta yeni sayfanın açılmasına sebep olabilir. 5 haftadır devam eden savaşta Rus güçleri Ukrayna şehirlerini ve noktalarını havadan vuruyordu" yorumunu yaptı. Rusya, bu hafta yapılan açıklamada Ukrayna'nın doğusuna odaklandıklarını da belirtmişti.

Rusya rafineri saldırısını üstlenmedi: Belgorod'ta yaşananlarla ilgimiz yok Rusya, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin vurduğu Belgorod şehrindeki petrol rafinerisinin Rus ordusu ile ilgisinin olmadığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 52 askeri tesisi imha ettik Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu gece yapılan askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamasında, “Ukrayna’ya at 52 askeri tesisi imha ettik” dedi.

Ukrayna ordusu Rusya'daki petrol tesisini vurdu Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.