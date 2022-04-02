Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride bırakılırken, İngiliz medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in servetini mercek altına aldı. The Times gazetesinde yer alan habere göre, Putin’in geçmişten gelen bir lüks alışkanlığının olduğu belirtildi. The Times konu hakkında "Kremlin ve Rusya Devlet Başkanı kendisini halkın adamı olarak lanse ediyor fakat açlık sınırının altında yaşayan 16 milyondan biri değil" açıklamasında bulundu.

SERVETİ SAY SAY BİTMİYOR

Rus muhalif siyasetçilerin The Times'a verdiği bilgilere göre, Putin'in villaları, çok sayıda jeti, lüks saatleri ve bir filo dolusu pahalı otomobili olduğu iddia edildi. Öte yandan 2015 yılında vurularak öldürülen muhalif siyasetçi Nemtsov Putin'in 2000 yılında göreve geldiğinden beri Rusya'nın farklı bölgelerinde en az 20 lüks evi olduğunu söylemişti. Nemstov ayrıca Putin'in Ilyushin II-96 tipi jetinde özel spor salonu ve 65 bin dolarlık altın kaplama tuvaletler olduğunu da belirtmişti.

1.3 milyar dolarlık lüks malikanesi

“PUTİN’İN UMRUNDA DEĞİL!”

Nemtsov o dönemde "Bu paralar vergi mükelleflerinden çıktığı için Putin'in umrunda değil" yorumunu yaparken 2018 yılında Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalni de Putin'in 450 bin dolar değerindeki saatlerden kullandığını aktarmıştı. Bu miktar Putin'in 6 yıllık maaşına denk gelirken, şu an hapiste olan Navalni konu hakkında " Putin, platin kasalı A Lange & Söhne marka saat kullanıyor. Muhtemelen gelecek 6 yılın avansını istedi ve hepsiyle saat satın aldı" şeklinde konuşmuştu.

TUVALETİ BİLE ALTINDAN

2021 yılında Rus muhalif Navalni, Karadeniz kıyısında Putin'e ait korumalı devasa bir villa yapıldığını da ortaya çıkarmıştı. Navalni villadaki tuvalet fırçalarının altın kaplama olduğunu ortaya atarken, Başkan Putin bu iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı.

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