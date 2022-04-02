Türkiye Gazetesi

Kanada’da bulunan British Columbiad’daki Fraser Nehri’nde balık tutan Braeden Rouse gördüğü şey karşısında şaşırıp kaldı. O anları anlatan Braeden Rouse, hem heyecanlandığını hem de korktuğunu söyledi. Rouse nehirde balık tutmaya çalışırken oltasına 2,5 metre boyunda dev bir balığın takıldığını farketti. Balığı bırakmayan Rouse yakalamaya çalıştığı 2,5 metre boyundaki dev balıkla dakikalarca boğuştu.

DAKİKALARCA MÜCADELE ETTİ

Kanosuna atlayan Rouse, karaya çıkana kadar 25 dakika boyunca dev balıkla mücadele etti. Balığı en sonunda karaya çıkarmayı başarab Rouse yaşadıklarını şu sözle anlattı, "Büyük olduğunu biliyordum. Hareket etmeye başlar başlamaz, 'Tamam, kanoma atlamam gerekiyor' dedim. Beni akıntıya doğru çekmeye başladı ki bu ilginç. Onunla nehirde yaklaşık 25 dakika mücadele ettim ve sonunda balığı yordum.''

“DİNOZOR ZANNETTİM”

''Şahsen herhangi bir video veya fotoğrafta olduğundan çok daha büyüktü; sadece kafasının boyutu, benimkinin iki katıydı. İlk bakışta ben onu dinozor zannettim. Sinir bozucuydu ama heyecan vericiydi.''

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