Türkiye Gazetesi

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın erken seçim çağrısı üzerine Cumhurbaşkanı Arif Alvi Meclis'i feshetme kararı aldı.

'YABANCI KOMPLOYU REDDETTİ'

Başbakan Han, parlamentoda kendisine karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin ardından televizyondan halka seslendi.

Han, Cumhurbaşkanı Alvi’ye Ulusal Meclisi feshetmesi çağrısı yaptı.

Güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle ulusu tebrik eden Han, “Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti” dedi.

Han, demokratların halka gitmesi gerektiğine işaret ederek seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.

GÜVENSİZLİK OYLAMASI ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 'evet' oyuyla kabul edilmişti.

'ABD'NİN İÇ POLİTİKAMIZA AÇIK MÜDAHALESİDİR'

Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

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