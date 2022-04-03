Türkiye Gazetesi

İngiltere’de küçük bir uçak, havada arızalanarak yere düşerken Bicester bölgesinde binaya çarptı. Pilot, kaza öncesinde uçaktan atlamayı başardı. Ağır yaralandığı ifade edilen pilot, hastaneye kaldırıldı. Görgü şahidi Tisa Kilby (55), Köpeklerimi dolaştırıyordum. Bir pilotun paraşütle atlayarak binanın çatısına indiğini gördüm. Uçak birkaç saniye içinde baş aşağı düştü ve binaya çarptı” dedi.

PİLOT YARALANDI

Uçağın düştüğü yerin yakınlarında hava kuvvetleri üssü bulunuyor ama uçağın orduya ait olmadığı düşünülüyor. Thames Valley polisi, uçağın çarptığı binanın boş olduğunu, pilotun dışında yaralanan olmadığını bildirdi. Çarpma sonucu uçak enkaza dönerken binada da maddi hasar meydana geldi.

İngiltere bu iddiayla çalkalanıyor: Prense FETÖ rüşveti Büyük Britanya kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip'in üçüncü çocukları ve ikinci oğulları olan İngiliz Prensi Andrew, son olarak cinsel taciz skandallarıyla gündeme gelmiş tepkiler sonrasında kraliyet ailesindeki birçok unvanından feragat etmişti. Skandallarıyla gündem olan Prens Andrew bu sefer de FETÖ’den tutuklanan eski milletvekili İlhan İşbilen’in eşinden İngiliz pasaportu için 14 milyon TL rüşvet aldığı iddiasıyla gündemde. Prens Andrew’in ayrıca bağış altında rüşvet toplandığı ve neredeyse 600 milyon liralık uluslararası yolsuzluğun bir parçası olmakla suçlanıyor.