Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta can kayıpları artmaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun direnişi sürerken bölgeden Rus askerlerinin çekildiğine dair görüntüler aktarılmaya başlandı. Ukrayna cephesinden yapılan son açıklamada ise Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Harkiv'deki siviller askerleri zehirli kek ve alkolle durdurduğu belirtildi.

ZEHİRLİ KEK İKRAM ETTİLER

Business Insider'da yer alan habere göre, İzyuım bölgesinde Rus askerlerini durdurmak isteyen Ukrayna halkı, askerlere zehirli kek ve alkol ikram etti. Ukraynalı sivillerin bu teklifini kabul eden 2 Rus askerleri hayatını kaybederken Ukraynalı yetkililer, yüzlerce Rus askerinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İKİ RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Ana istihbarat Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü yapılan bir paylaşımda 3. Motorlu Piyade Tümeni'nden iki askerin, İzium'daki vatandaşlarının servis ettiği zehirli keki yedikten hemen sonra öldüğü bilgisine yer verildi.

'Ukraynalılar işgalcilere olabilecek tüm yollarla direniyor' denilen açıklamada Rusya'nın bu durumu 'savaş dışı kayıplar' olarak kayıtlara geçirdiği bilgisinin altı çizildi.

28 ASKER YOĞUN BAKIMDA

28 Rus askerin yoğun bakımda olduğu belirtilirken bu durumdan etkilenen asker sayısının 500'e yakın olduğu öne sürüldü.

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Rusya rafineri saldırısını üstlenmedi: Belgorod'ta yaşananlarla ilgimiz yok Rusya, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin vurduğu Belgorod şehrindeki petrol rafinerisinin Rus ordusu ile ilgisinin olmadığını duyurdu.