Türkiye Gazetesi

Sacramento eyaletindeki olay, yerel saat ile 02.00’den hemen sonra meydana geldiği açıklandı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, arabadaki bir adamın El Santo restoranı yakınlarındaki bir kalabalığa ateş açtığını söyledi. 50'ye yakın el silah sesi duyulduğu kaydedildi.



Olayda şimdiye kadar edinilen bilgilere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.