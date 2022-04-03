Sacramento eyaletindeki olay, yerel saat ile 02.00’den hemen sonra meydana geldiği açıklandı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, arabadaki bir adamın El Santo restoranı yakınlarındaki bir kalabalığa ateş açtığını söyledi. 50'ye yakın el silah sesi duyulduğu kaydedildi.
Olayda şimdiye kadar edinilen bilgilere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yararılar var
03.04.2022 - 15:44 | Son Güncelleme: 03.04.2022 - 15:56
Türkiye Gazetesi
ABD’nin California'da eyaletine bağlı Sacramento kentinde, polis ve diğer acil servislerin bir silahlı saldırı olayına müdahale ettiğini açıkladı. En az 6 kişinin olayda hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Sacramento eyaletindeki olay, yerel saat ile 02.00’den hemen sonra meydana geldiği açıklandı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, arabadaki bir adamın El Santo restoranı yakınlarındaki bir kalabalığa ateş açtığını söyledi. 50'ye yakın el silah sesi duyulduğu kaydedildi.
Etiketler : ABD,Sacramento,saldırı,haber,dünya,
843891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/843891.aspx
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