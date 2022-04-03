Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Devon’daki çiftlikten kaçan boğa, yüzme havuzunun içine düştü. Boğayı kurtarmak için Paignton, Torquay ve Exmouth itfaiyelerinden ekipler gönderildi. Havuzdaki suyun bir kısmı tahliye edildi, ardından 600 kiloluk boğa, kayışla bağlanarak vinçle havuzdan çıkarıldı.

Hazırda bekletilen veteriner tarafından muayene edilen boğanın sağlıklı ve iyi durumda olduğu bildirildi. Kurtarma operasyonunun başarıyla sonuçlandığını söyleyen itfaiye yetkilisi Rob Cude, “Boğa saatlerce suyun içinde kaldı. Boğazına kadar su içinde olmasına rağmen sükûnetini muhafaza etti” dedi.

Yüzme havuzunda feci olay Gaziantep'te özel bir yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şifa için girdiği havuzda öldü Denizli'de ağrılarına şifa bulmak için termal otele giden vatandaş, girdiği sıcak su havuzunda ölü olarak bulundu.