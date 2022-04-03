Türkiye Gazetesi

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Tusculum Üniversitesi kampüsü çevresinde bulunan ormanlık alandan gelen sesler köylüleri panik olmasına neden oldu. Ormana giderek araziye bakan köylüler, 500 kilogramlık dev ayı ile karşı kaşıya kaldılar. Ormandan kaçan köylüler ekipleri arayarak yardım istedi.

500 KİLOGRAMLIK DEV AYI

Köylüler 500 kilogramlık ayıyı görür görmez polise ve Tennessee Yaban Hayatı Koruma Derneği yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, uzun uğraşlar sonucunda dev ayıyı kontrol altına alarak, rehabilitasyon merkezine götürdü.

500 kilogramlık dev ayı.

ÇÖP YEME ALIŞKANLIĞI EDİNMİŞ

Yetkililer yaptıkları incelemede ayının en üst kilo sınırında olduğu ve çöp yemeyi alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Evlere gitmesinin sebebi ise çöp alışkanlığından kaynaklı olduğu belirtildi. Yakalanmasının ardından gerekli tedavisi yapılan ayı, Tennessee'deki Cherokee Ulusal Ormanı'nın uzak bir bölümünde yeniden doğaya salındı.

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