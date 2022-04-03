Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

4 MİLYON 176 BİN 401 MÜLTECİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ

Açıklamada, 24 Şubat-2 Nisan'da, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 429 bin 265), Romanya'ya (635 bin 816), Moldova'ya (392 bin 933), Macaristan'a (385 bin 783) ve Slovakya'ya (298 bin 183) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

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