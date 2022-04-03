Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 39 gündür aralıksız devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından Rusya bazı noktalardan çekileceğini açıklamaıştı. Bu gelişmenin akabinde, Ukrayna’nın Irpin, Gostomel ve Bucha kentleri Rus ordusundan temizlendi. Başkent Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Yürek yakan görüntülerin ardından açıklama yapan Zelenskiy ateş püskürdü.

"NASIL HIRSIZLAR KATİLLER YETİŞTİRDİĞİNİZİ GÖRÜN"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bucha’daki sivil katliama değinerek, "Bükreş, NATO bildirgesi 14 yıl önce. Rusya’nın gelmesini önleme şansımız vardı. Rusya Bucha’ya geldi. Rus askerlerinin annelerine bu görüntüleri seyretmelerini tavsiye ediyorum. Seyredin de nasıl hırsızlar, katiller yetiştirdiğinizi görün" ifadelerini kullandı.

“SİZİ KİMSE KURTARAMAYACAK VE AFFETMEYECEK”

Konuya ilişkin bir açıklamada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise, "Rusça yazıyorum adrese ulaşması için. Kimler Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara, infazlara ortak olduysa onları en iyi ihtimalle müebbet hapis cezası bekliyor. Savaşta olmamız, insanları taciz etme, alay etme ve infaz etme hakkı vermez. Savaş er ya da geç son bulacak. Sizi kimse kurtaramayacak ve affetmeyecek. Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

BM Ukrayna'da ölen sivil sayısını açıkladı Birleşmiş Milletler Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında 39. gün! Rus topraklarında patlama sesleri Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Reuters’ın aktardığına göre, Rusya'nın Belgorod kentinde art arda patlama sesleri duyukdu. Ukrayna ise Rus birliklerinin Odessa'yı vurduğunu açıkladı

Ukrayna ölen Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.

Dünya Ukrayna halkının direnişini konuşuyor! Rus askerlerini zehirli keklerle durdular Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı direnişi sürüyor. Savaşta can kayıpları artarken, bölgeden kritik açıklamalar gelemeye devam ediyor. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamada Rus ordusuna siviller tarafından vurulan gizli darbe kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşılan bilgilerde Rus ordusuna siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle yüzlerce askerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.