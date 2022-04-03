Türkiye Gazetesi

"Hiçbir şey yapmadan çalışmak mümkün mü?" sorusuna cevap arayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto, söz konusu soruya cevap bulmakla kalmayıp tam dört yıldır geçimini bu şekilde karşılıyor. Japon Morimoto, para kazanmanın çok ilginç bir yolunu buldu. İşin temel prensibi ise hiçbir şey yapmamak. 'Hiçbir şey yapmayan' Japon Morimoto geçimini 'kendisini kiralayarak' sağlıyor.

AİLESİNİN ŞİKAYET ETTİĞİ ŞEYDEN PARA KAZANIYOR

Euronews'in derlediği habere göre, Morimoto 2018 yılında Twitter hesabından verdiği ilanlarla eşlik edilmek isteyenlere "hiçbir şey yapmamak" koşuluyla kendini kiralamaya başladı. İşinin temel prensibi, yalnızca vaktini müşterileriyle geçirerek para kazanmaya dayalı.

Çocukluğundan beri ailesinin hiçbir şey yapmamasından yakındığını söyleyen Morimoto, bu özelliğini iş hayatında kullanmaya başladı.

CBS News'e verdiği röportajda Morimoto aslında ne iş yaptığını şöyle açıklıyor: "Kendimi hiçbir şey yapmamak üzere kiralıyorum, bu herhangi bir özel çaba göstermediğim anlamına geliyor. Herhangi bir konuşma başlatmıyorum mesela, yalnızca kısa konuşmalara yanıt veriyorum, bu kadar."

250 BİN TAKİPÇİSİ VAR

4 yıldır değişik teklifler de aldığını belirten Morimoto, bazılarının kendisinden arkadaş olmak, ziyaretlerde bulunmak gibi taleplerde bulunduğunu ancak bunları kibarca reddettiğini söylüyor.

Morimoto'nun bu iş modeli kendisine göre bir başarıya ulaşmış durumda. Sosyal medya hesaplarında 250 binden fazla takipçiye ulaşan Morimoto, medyanın da ilgi duyduğu bir figür haline geldi.

75 EURO ÜCRETİ VAR

Son günlerde Washington Post gazetesinin hakkında röportaj hazırladığı Morimoto'nun son işlerinden biri, örneğin, bir alışveriş merkezinde yemek yiyen bir öğrenciye eşlik etmek oldu. Yemek esnasında konuşmuyor, müşterisine bakmıyor bile. Bunun karşılığında müşterisi yol ve yemek masrafını karşılıyor ve 75 euro kadar bir ücret ödüyor.

Japonya'da yalnızlık son yılların önemli toplumsal sorunlarından biri haline geldi. Hükümet artan intihar olaylarıyla baş etmek üzere Yalnızlık Bakanlığı kuruldu.

Karavanını iş yerine çevirdi! Hem geziyor hem de para kazanıyor Karavanıyla Türkiye'yi karış karış gezen Fatih Baran Akyüz, karavanını kahve dükkanı yaptı. Akyüz, hem tatil yapıp hem de para kazanıyor.

İkinci el çuvaldan çuvalla para kazanıyor! Aylık hasılatını duyunca şaşıracaksınız Bursa'da ikinci el çuvallar çöpe gitmekten kurtarılıp ekonomiye kazandırılıyor.

1 kutusundan asgari ücret kadar para kazanıyorlar Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Bilecik'te halen sürdürülen ipek böceğinin 45 günlük serüveni kayıt altına alındı. Üreticiler ürettikleri kozaların 1 kutusunu yaklaşık asgari ücrete sattıklarını söylediler.

Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor Balçova Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları getiren her vatandaşın getirdiği atıklar karşılığında alışveriş çeki aldığı kampanya başlattı. Kampanyanın ilk haftasında 7 ton atık toplandı. Hem çevre temiz kaldı hem de mutfak masrafı çıktı.