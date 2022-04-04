Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Pakistan’da bir süredir devam eden çalkantılı süreç, sonunda patladı. Başbakan İmran Han’a karşı güvensizlik oylaması Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Pakistan’da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han’ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti. Gazetemize konuşan Pakistanlı üst düzey yetkili, ülkede kaos planı için düğmeye basıldığını ifade etti. İmran Han’ın ticaret, ekonomi, kültür ve savunma sanayii gibi konularda geleneksel konseptin dışına çıktığını söyleyen Pakistanlı yetkili şunları söyledi: Bu tercih ABD ve Batılı ülkeleri tedirgin etti. Tıpkı Türkiye’ye yönelik uyguladığı planı bize de tatbik etti. Her geçen gün büyüyen kriz açık kavgaya dönüştü. Şu an yaşadığımız durum 15 Temmuz’da Türkiye’nin maruz kaldığı darbe girişiminden farkı yok. İmran Han komployu çok net gördü ve çözüm için milleti adres gösterdi. En geç 90 gün içinde sandığa giderek halktan güvenoyu alacağız. Olaylar elbette bir anda bu aşmaya gelmedi. Birbirleriyle ilgisi olmayan gruplar aynı ittifakın parçası hâline geldi. İmran Han, tıpkı 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığını yaparak tek güç odağı olarak milleti gördüğünü ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti.

İÇ SAVAŞ RİSKİ VAR

ABD yönetimi meclis darbesi öncesi Pakistan’a açıktan drone saldırıları ile gözdağı verdi. İmran Han’ın, Moskova ziyareti onlar için son nokta oldu ve harekete geçtiler. Seçim kararı bir anlamda siyasi darbeyi önledi. Bundan sonra daha farklı dinamikleri harekete geçirmeye çalışacaklar. ABD burada ciddi bir kaos istiyor bu nedenle de seçim gününe kadar her yolu deneyebilirler.

DÜZENDEN KAOSA GEÇİŞ...

Güney Asya Stratejik Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Aslan Balcı’ya göre ise olaylar yeni bir dünyaya geçişin işaret fişeği... Pakistan’da kaosu egemen kılmak isteyen güçlerin benzer senaryoları birçok coğrafyada deneyeceğini kaydeden Balcı “Ukrayna örneği bize bunu çok açık gösterdi. Egemen güçler düzenden kaosa geçiş hazırlığı yapıyor. Tüm dünyayı ateşe atmakta tereddüt etmeyecekler. Bir çok ülkede iktidarlar devrilip haritalar değişebilir. Başta ülkemiz, milletimiz olmak üzere İslam dünyası çok dikkatli ve teyakkuzda olmak zorunda” dedi.

Pakistan Başbakanı Han kendisini deviren kişiyi açıkladı Pakistan'da parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi. Han, kendisinin sonunu getiren kişinin adını verdi.

Pakistan'da meclis feshedildi Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti.