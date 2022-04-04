Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki ulusal bir parkta çalışan 100 yaşındaki park koruyucusu 90 yaşında girdiği işinden emekli oldu. Amerikan sivillerinin II. Dünya Savaşı cephesindeki çalışmalarının anlatıldığı parkta 2011 yılında çalışmaya başlayan Betty Reid Soskin, parktan ayrıldığını duyurdu.

II. DÜNYA SAVAŞI İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİ ANLATIYORDU

Bir park koruyucusu olarak ziyaretçilere halka açık programlar yürüten Soskin, ziyaretçilere II. Dünya Savaşı ile ilgili kendi kişisel deneyimlerini paylaşıyordu. Savaş sırasında Afrikalı Amerikalıların ve diğer insanların anlatılmamış hikayelerini vurgulamak için çalışan 100 yaşındaki park koruyucusu, "Kendi hayatımın bu dramatik yörüngesinin, benim kuşağımdan diğerleriyle birleştiği yerde, geride bıraktığımız ayak izleriyle geleceği etkileyeceği yeri işaretlemeye yardım etmenin bir parçası olmak inanılmazdı" dedi.

100 YAŞINDA EMEKLİLİĞE AYRILDI

Soskin, "Bu tarihin paylaşılmasında birincil kaynak olmak ve yeni bir milli parka şekil vermek heyecan verici ve tatmin edici oldu" derken, "Son yıllarıma anlam kattığını kanıtladı" diye konuştu. Ulusal Park Servisi (NPS), Soskin'in başarılarını överken, “Betty'nin hayat boyu hikayesini paylaşmaya olan bağlılığına minnettarız ve ona emeklilikte en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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