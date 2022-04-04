Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs beraberinde pandemi ve aşıyıda getirdi. Pandemide neredeyse 2. yıl bitmek üzereyken dünyanın hemen hemen her noktasında insanlara koronavirüsün ölümcül etkisinden koruması için covid-19 aşıları yapıldı.

Covid-19 aşıları ise hile yapan bazı insanlara malzeme olarak tehlikeli bir şekilde kullanılmasına neden oldu. Almanya’nın doğusunda yer alan Magdeburg kentinde bir kişinin aşı kartı satabilmek amacıyla 90 kez corona virüs aşısı olduğu iddia edildi.

İddialara göre 60 yaşındaki bir adamın, aşı olmak istemeyen kişilere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla aşıları yaptırdı.

SORUŞTURMA ALTINDA

DPA'nın haberine göre Alman gizlilik kuralları uyarınca adı açıklanmayan adamın, Saksonya eyaletindeki aşı merkezlerinde aşıları olduğu belirtildi. Gözaltına alınmayan adamın aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma altında olduğu aktarıldı.

CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI

Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün corona virüs aşısı olmaya geldiği sırada yakalanan adam ile ilgili cezai işlem başlatılırken, farklı şirketlere ait 90 aşı olan adamın sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

Avustralyalı bilim adamları geliştirdi: Burun spreyi şeklinde Covid aşısı Avustralyalı bilim adamları Covid-19’la mücadelede “gidişat değiştirici” diye tanımladıkları burun spreyi şeklinde Covid aşısını geliştirdiklerini duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı: Covid aşısı mecburi olmayacak Covid aşısını mecburi hale getiren Avusturya ve Almanya'dan sonra gözler İngiltere'ye çevrildi. İngiltere'nin de benzer bir adım atması beklenirken İngiltere Sağlık Bakanı Covid aşısını mecburi kılmayacaklarını açıkladı.

Pfizer CEO’su sert konuştu: Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayanlar suçlu Pfizer CEO’s Bourla, Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayanların, milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduklarını söyleyerek suçlu olduklarını belirtti.