Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin ünlü meydanı olan Times Meydanı’nda bir ilk gerçekleşti ve Müslümanlar tarihte ilk kez bu meydanda teravih namazı kıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kılınan teravih namazı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilerde, kılınan teravih namazı için yetkililerden izin alındığı bilgisi paylaşıldı.

İnsan hakları aktivisti Shahnawaz Ansari ise "Times Meydanı'nda Ramazan" diyerek meydandaki teravih namazının videosunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

"İSLAM HAKKINDA BİRÇOK YANLIŞ ANLAMA VAR"

Teravih namazı için bölgede bulunan bir kişi ise, "İslam hakkında birçok yanlış anlama var. Tüm kültürlerde, tüm dinlerde çılgın insanlar var ve bu küçük çılgın insan grupları çoğunluğu temsil etmiyor. İslam bizi dua etmeye, oruç tutmaya, iyi işler yapmaya, sadaka vermeye teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Binlerce Müslüman ilk teravih namazını Mescid-i Aksa’da kıldı Filistin'de müslümanlar, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazanın ilk teravih namazı kıldı.

Vatandaş camilere akın etti: Tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelmesi üzerine bugün gerçekleşen ilk teravih namazına tüm yurtta vatandaşlar camileri doldurarak katıldı.