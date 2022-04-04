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Biden: Putin bir savaş suçlusu ve yargılanmalı
04.04.2022 - 17:56 | Son Güncelleme: 04.04.2022 - 18:07
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Biden Buça'daki katliam görüntülerine ilişkin "Bu bir savaş suçu. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" açıklamasında bulundu. Biden, Ukrayna'da görülen vahşetin ardından Putin'e karşı savaş suçları ile ilgili dava açılması çağrısında da bulundu.
Etiketler : Putin,Biden,
844356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/844356.aspx
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