Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntülerle dünya vicdanını yaralayan Buça'ya gitti. Burada savaşın gidişatına ve müzakerelere ilişkin de konuşan Zekenskiy, Mariupol kentinin kurtarılması ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin bu özel misyonda ara buluculuğu söz konusudur." dedi.

SOKAK ORTASINDA YÜZLERCE CESET

Rus askerlerinden temizlenen Buça'da dün yapılan arama ve temizlik çalışmalarında, 410 sivil vatandaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Sivillerin bazılarının elleri bağlı bir şekilde infaz edildiği görülürken, yaşanan korkunç olaya ilişkin Ukraynalı yetkililer Rusya'yı suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise, Buça'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

ZELENSKİY, BUÇA'YI ZİYARET ETTİ

Yaşanan son gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rus ordusunun, Buça'daki eylemlerini değerlendirerek, "Rusya'nın burada yaptıkları inanılmaz. Bu kesinlikle savaş suçu ve soykırımdır. Çünkü burada binlerce kişi öldürüldü." dedi.

AA muhabirinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusunu cevaplayan Zelenskiy, "Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Buça'da sivillere işkence ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın görüşme ayarlama konusunda "daha hızlı hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN BU ÖZEL MİSYONDA ARABULUCULUĞU SÖZ KONUSU"

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenskiy, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirdi.

Zelenkiy, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz." diye konuştu.

"RUSYA İLE MÜZAKERELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini dile getiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın barışa kavuşması gerekiyor. Barış, zafersiz olamaz. Zafer, ordumuzun savaştaki adımlarıyla birlikte diplomatik formatta da elde edilebilir.

Ordumuz, her gün adımlar atıyor ama bu kolay değil. Milyonlarca insanı kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle diyalog olmalıdır."

Zelenskiy katliamın yaşandığı Buça'da: Bu bir soykırım Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.

Rusya’dan Buça açıklaması! Görüntüler fotomontaj, hiçbir sivile zarar vermedik Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 40 gün geride kalırken, başkent Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Elleri bağlı onlarca sivilin kafalarından vurularak öldürüldüğü görüntülerle ilgili Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini ve fotoğrafların fotomontaj olduğu belirtildi.

Buça'da korkunç katliam! Kilise bahçesindeki toplu mezar görüntülendi Ukrayna’nın Buça kentinde sokaklardan toplanan sivillerin cansız bedenleri şehirde bulunan bir kilisenin bahçesindeki toplu mezara gömüldü. Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Buça’da kentinde Rus birliklerinin çekilmesinin ardından savaşın ağır izleri gözler önüne serildi.

Avrupalı liderlerden Buça’daki vahşete tepki: Korkutucu ve dayanılmaz Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının ortaya çıkmasının ardından Avrupalı liderler, Rus ordusunun soruşturulması çağrısında bulundu. Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş suçu işlediğini söyledi.

Ukrayna: Buça'da siviller elleri bağlanarak katledildi Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.