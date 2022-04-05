Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40’ıncı gününde devam ederken, Ukrayna’da ağır kayıplar veren Rusya’nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü.

2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi. Ayrıca Rusya’da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor. Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya’dan seçilecek" ifadeleri kullanıldı.

Hükümetten kritik ‘gıda’ hamlesi: Seferberlik başlatıldı! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışını kontrol altına almak için üretimde kredi üst limitinin 2 katına çıkartıldığını ve çiftçilere 29 milyar liralık tarımsal destek verileceğini duyurdu. Bakan Nebati, tarımsal destek ödemelerinde gelir vergisi kesintisini de sona erdirildiğini açıkladı.

Zelenskiy imzaladı, Ukrayna'da ülke genelinde seferberlik ilan edildi Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, imzaladığı kararname ile Ukrayna çapında seferberlik ilan etti. Aynı zamanda açıklamasında Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını söyleyen Zelensky, düşmanın bir numaralı hedefi olarak kendisini belirlediğini söyledi.