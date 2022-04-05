Türkiye Gazetesi

Pakistan'da hakkında görevden alınması için gensoru önergesi verilen İmran Han, hükûmetini devirmek için kurulan komplonun arkasında ABD’nin olduğunu iddia ederek, erken seçim istedi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi de Han’ın talebi üzerine meclisi feshetti. Böylece Temmuz 2018’de yapılan genel seçimde başbakan seçilen ülkenin eski Millî Kriket Takımı’nın kaptanı İmran Han, ülkesinde görevini tamamlayamayan 22. başbakan oldu. Ancak Han, anayasanın 224. maddesi uyarınca geçici hükûmetin başbakanı atanıncaya kadar 15 gün süreyle bu görevi yürütecek. Parlamentonun feshedilmesinden sonraki 90 gün içinde yeni seçimler gerçekleştirilene kadar ülkeyi geçici başbakan ve hükûmeti yönetecek. Öte yandan muhalefet partileri ise, güvensizlik oylamasının reddedilmesi ve Meclis’in feshedilmesinin ardından Başbakan İmran Han’ı “sivil sıkıyönetim uygulamakla” suçladı.

Pakistan’da tanıdık senaryo Ülkede kaos planı için düğmeye basıldığını ifade eden Pakistanlı üst düzey yetkili “Yaşananların, 15 Temmuz’da Türkiye’nin maruz kaldığı darbe girişiminden farkı yok” dedi.

Pakistan Başbakanı Han kendisini deviren kişiyi açıkladı Pakistan'da parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi. Han, kendisinin sonunu getiren kişinin adını verdi.