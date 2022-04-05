Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Macaristan’da yapılan genel seçimi halihazırda iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazanırken Başbakan Viktor Orban “Büyük zafer kazandık” dedi. Yüzde 96’sı sayılan oylara göre Başbakan Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 53’ünü, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi’nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu “Macaristan için Birlik” oyların yüzde 34’ünü, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 6’sını aldı. Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-

KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 56 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3’te 2’lik çoğunluğu da elde etti.

Orban, ülkesindeki sol güçler, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve milyarder siyasi aktivist George Soros da olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki “muhaliflerin” müdahalesine rağmen partisinin galip geldiğini söyledi. AB liderleriyle arasındaki çatışmalara atıfta bulunan Orban “Çok büyük başarı kazandık. Ay’dan bile görülebiliyor, ancak Brüksel’den görülebileceği kesin. Bu zaferi hayatımızın sonuna kadar hatırlayacağız çünkü çok sayıda rakibe karşı savaşmak zorunda kaldık” dedi. Orban, Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı konusunda Rusya Devlet Başkanı’na karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi için yapılan baskılara direnirken, muhalifler ve Batılı medya organları tarafından “Putin yanlısı” olarak tasvir edilmişti. Muhalefetin ortak Başbakan adayı Peter Marki-Zay ise Fidesz’in seçim zaferini kabul ettiklerini ama seçimin eşit şartlarda gerçekleşmediğini iddia etti.

Seçimde zafer Başbakan Orban'ın Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda hükûmette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı. 6 partiden oluşan muhalefet cephesi ise hezimete uğradı.