Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılanlarla ilgili videolar hazırlayan Alex Trejo,bir ihbar üzerine gittiği evdeki çekimin detaylarını anlattı.

Koltukta uyumaya hazırlanan bir adamın, 7 metrelik dev yılanla karşılaştığını ve korkutan titrediğini belirten Trejo, şans eseri yılanın zehirli olmadığını dile getirdi.

"ABD'YE ÖZGÜ BİR YILAN DEĞİL"

Yılana ait görüntüleri Facebook hesabı üzerinden paylaşan Trejo, evdeki yılanın ABD'ye özgü bir yılan türü olmadığını belirterek, bu nedenle daha çok şaşırdıklarını söyledi.

GÖMLEĞİNE SALDIRDI

Trejo, yılanı evden çıkarmak adına büyük çaba sarf ettiklerini, yılanın cildinde değil ancak gömleğinde hasar bıraktığını belirtti.

Veterinere götürülen yılanın solunum yolu tedavisine alındığı ve sahibinin arandığı öğrenildi.

Dev yılanı gören köylüler paniğe kapıldı Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde yüksek kesimlerde kenger bitkisi toplamaya giden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılanın görüntüsü ve panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siirt'te görülen dev yılan paniğe neden oldu Siirt’in Pervari ilçesinde kışlık odun toplamaya giden köylüler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce paniğe kapıldı.

Dev yılan büyük panik yaşattı Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil evin çatısındaki yılan korkuya sebep oldu.