Türkiye Gazetesi

ABD yönetimi, Moskova üzerinde tahvil ödemelerini gerçekleştirmede alternatif fonlama kaynakları bulma konusunda baskı oluşturmak için, ABD bankalarına Rusya hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemeleri durdurma kararı aldı.

AMAÇ RUSYA'NIN REZERV KULLANIMINI ETKİSİZLEŞTİRMEK

Bloomberg'in haberine göre ABD Hazinesi'nden bir sözcü söz konusu adımın Rusya'nın rezerv kullanımının etkisizleştirilmesi ve temerrüde düşmesi için tasarlandığını belirtti.

ŞU ANA KADAR HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KAÇIRMADI

Rusya'nın pazartesi günü vadesi gelen bir ödemesi bulunuyordu.

Daha önce yapılan temerrüt uyarılarına rağmen, Rusya hükümeti uluslararası yatırımcılara yönelik şu ana kadar hiçbir yükümlülüğünü kaçırmadı.

Ülke son olarak 2035 vadeli eurobondunun 102 milyon dolarlık kupon ödemesini de gerçekleştirdi.

Bu ödemenin ardından dikkatler 2 milyar dolarlık itfaya çevrilmişti. 4 Nisan'da yapılması öngörülen 2 milyar dolarlık itfa yılın en büyük ödemesi olarak öne çıkıyordu.

Ülke daha önce 117,2 ve 66 milyon dolarlık kupon ödemelerini gerçekleştirmişti.

Rusya'nın değeri yaklaşık 40 milyar dolar olan 15 uluslararası devlet tahvili bulunuyor.

TEMERRÜT ENDİŞELERİ ARTMIŞTI

Rusya'nın tahvillerde kupon ödemelerini 'dost olmayan' ülkelerin yatırımcılarına ruble cinsinden yapacağı yönündeki açıklamaların ardından kredi derecelendirme kuruluşları yerel para ile ödemenin temerrüt anlamına geleceğini açıklamıştı.

ABD Hazinesi de Rusya Merkez Bankası ve diğer kurumlarıyla ilgil uygulanan yaptırımların en azından mayıs ayına kadar ülkenin dolar üzerinden borç ödemelerine engel teşkil etmeyeceğini açıklamıştı.

S&P Rusya'nın kredi notunu negatif izlemeye almış ve "Rusya'nın borç yükümlülüklerini anlaşıldığı şekilde yerine getirememesi durumunda ve kurumun bu ödemeleri verilen ek sürede yapamayacağına karar vermesi halinde" kredi notunu temerrüde çekebileceklerini kaydetti.

REZERVLER GERİLİYOR

Ülke ödemelerini gerçekleştirirken, rezervlerinde de gerileme izlendi.

Rusya Merkez Bankası'nın açıklamalarına göre geçen hafta ülkenin Döviz ve altın rezervleri 604,4 milyar dolara geriledi. Bu rakam Ağustos ayından bu yana en düşük rezerv seviyesine işaret etti.

Şubat ayındaki zirve seviyesine göre ülkenin rezervlerinde 38,8 milyar dolarlık gerileme görüldü.

ABD'den Kuzey Kore yaptırımı: 5 kuruluş listede ABD'den Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle, söz konusu aşamalarda katkıları olduğu gerekçesiyle 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Biden resmen duyurdu! ABD'den tarihi petrol hamlesi ABD Başkanı Joe Biden artan petrol fiyatları için harekete geçti. ABD yönetimi tarihte bir ilke imza atarak ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı duyuruldu.