Türkiye Gazetesi

Dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna-Rusya savaşında taraflar arasında barış müzakerelerine ilişkin yeni adımlar atılıyor. Barışın tesis edilmesi için görüşmeler yapılırken bir yandan da Rus askerlerinin Ukrayna topraklarına düzenlediği saldırılar devam ediyor. Rus askerlerine karşı savaşan kömür lakaplı keskin nişancı Ukrayna’daki direnişin sembolü haline geldi. Ukrayna’da kahraman ilan edilen keskin nişancı kimliğini gizlemek için yüzünü göstermiyor. Kömür lakaplı kadının Rus askerlerine ağır darbeler verdiği söylendi.

UKRAYNALI KESKİN NİŞANCI RUSLARA AĞIR DARBE VERDİ

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, keskin nişancının 2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katılan kadın, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştı. Ülkesinin direnişinde ön safhalarda yer alan kadın, Ukrayna birliklerine çağrıda bulunmayı ihmal etmedi. Keskin nişancı, Rus birlikleriyle ilgili olarak “Bunlar insan değil, faşistler bile onlar kadar aşağılık değil. Onları yenmeliyiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın kadın keskin nişancısı İkinci Dünya Savaşı’nda 309 Nazi subayını öldürdükten sonra “Ölüm Leydisi” lakabını alan Ukraynalı Lyudmila Pavlichenko’ya benzetildi.

Gözlerini savaşa açan Ukraynalı bebeklerin isimleri şaşırtıyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 40 gün geride kalırken Buça'dan gelen görüntüler kan dondurmuştu. Savaşın ortasında acı manzaralar ortaya çıkarken, bir tarafta da umutlar yeşermeye devam ediyor. Bebeklerini sığınaklarda dünyaya getirmek zorunda kalan annelerin çocuklarına verdiği isimler ise şaşırtıyor.