Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, von der Leyen'e AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de eşlik edeceğini bildirdi.

AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI DA RESMİ TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Ziyaretin detaylarıyla ilgili bilgi henüz verilmedi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da geçen hafta Kiev'e giderek resmi temaslarda bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı, Kiev'de Ukrayna'ya destek mesajı verdi Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek bu ülkeye desteklerinin süreceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun yeni Başkanı Roberta Metsola Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı Roberta Metsola seçildi. Metsola 458 oyla tek turda seçildi.