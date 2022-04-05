Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 41 gündür devam ediyor. Fransa, Almanya, Litvanya, İtalya ve Danimarka’da ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Barış müzakereleri sürerken, Rusya ile batılı ülkeler arasındaki gerilim devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına aldırış etmeyen Putin’e, AB ülkeleri, bu sefer de sınır dışı edilen diplomat sayısını artıyor.

RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI EDEN ÜLKELER ARTIYOR

Danimarka ve İtalya’da 45, Fransa’da 35 Rus diplomat sınır dışı kararı verilirken, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

DANİMARKA’DAN 15 ‘İSTİHBARAK GÖREVLİSİ’NE SINIR DIŞI KARARI

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise, ülkede diplomat olarak kayıtlı 15 Rus "istihbarat görevlisi"nin sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kofod'un açıklamasına göre, söz konusu kişilerin Danimarka topraklarında casusluk yaptığı tespit edildi.

ALMANYA 5 GÜN SÜRE VERDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurarak, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise, ülkede diplomat olarak kayıtlı 15 Rus "istihbarat görevlisi"nin sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kofod'un açıklamasına göre, söz konusu kişilerin Danimarka topraklarında casusluk yaptığı tespit edildi.

LİTVANYA TWITTER’DAN AÇIKLADI

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı. Gabrielius Landsbergis, ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna büyükelçisinin Kiev'e geri döneceğini aktardı.

Litvanya'nın, Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesinin istenmesine yönelik kararına karşılık vereceklerini bildiren Zaharova, "Litvanya yönetiminin bu aşırı derecedeki düşmanca eylemleri, ikili ilişkileri yok etmeyi amaçlıyor. Litvanya tarafı, tamamıyla bundan sorumludur. Buna karşı önlemler en kısa zamanda açıklanacak." ifadelerini kullandı.

İTALYA’DA 30 RUS DİPLOMATA SINIR DIŞI KARARI

İtalya da Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, güvenlik kaygıları nedeniyle ülkedeki 30 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Moldova'ya destek toplantısı" öncesinde İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulunan Di Maio, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi'nin bu sabah Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov'u bakanlığa çağırarak, İtalya'da görev yapan 30 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini kendisine bildirdiğini aktardı.

Fransa ve Almanya'dan, Rus diplomatlara sınır dışı Almanya ve Fransa istenmeyen kişi ilan ettikleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Avrupa Rus diplomatları sınır dışı ediyor! Beş ülkede casusluk krizi Hollanda 17 Rus diplomatı gizlice istihbarat topladıkları gerekçesiyle sınır dışı edildiğini belirtti. Hollanda’nın ardından Belçika’da 21 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı. Litvanya, Letonya ve Estonya dışişleri bakanları, 18 Mart’ta yaptıkları açıklamada, toplam 10 Rus diplomatın söz konusu ülkelerde istenmeyen kişi ilan edildiklerini bildirmişti.