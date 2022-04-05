Türkiye Gazetesi

21 Mart günü Kunming'den Guangzhou'ya 132 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde ormanlık alana düşmüştü.

"Boeing 737" tipi yolcu uçağı 123 yolcu ve 9 mürettebat taşıyordu.

Üzerinden iki haftalık bir sürenin geçmesinin ardından Çin basını, düşen yolcu uçağı ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.

Uçağın dik bir şekilde düşmesinin nedeni olan yapılan haberde, pilotun intihar etmek için uçağı düşürdüğü vurgulandı.

UÇAKTA 132 KİŞİ BULUNUYORDU

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, uçaktaki herkesin öldüğünü doğrulamış, kaza mahallinde ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı.

KARAKUTU İNCELEMESİ UÇAĞIN DÜŞÜŞÜNDEKİ GİZEME IŞIK TUTABİLİR

FlightRadar24 sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Karakutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.

Çin'deki uçak kazasında 132 can kaybı Çin'de yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası yetkililer, 132 yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin medyası: Uçak kazasından kurtulan olmadı Çin medyası dün Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düşmesi sonucu kazadan kurtulanın olmadığını belirtti.