Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın Buça şehrinden çekilince yaptığı sivil katliamda ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyayı ayağa kaldıran bu görüntüler sonrası Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmaya karar verdi. Blinken, Washington'dan hareketinden önce, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Buça'daki sivil ölümlerinin "korkunç" olduğunu söyleyen Blinken "Buça'da gördüğümüz şey bir vahşettir; serseri bir grubun rastgele bir eylemi değil, öldürmek ve işkence etmek amaçlı, kasıtlı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Söz konusu saldırıya karışanların hesap vermesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Blinken, bu kapsamda delilleri toplamaya çalıştıklarını ve Rusya'ya yeni yaptırımların, Brüksel'deki görüşmelerde gündemde olacağını belirtti.

Ukrayna ordusu her yerde onu arıyor! İşte Buça'daki katliamın baş şüphelisi… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 41. gününde Ukrayna’nın başkenti Kiev'e 37 km uzaklıktaki Buça'da yaşanan katliam görüntüleri dünyayı ayağa kaldırmıştı. Rusya’ya tepkiler üst üste gelirken, kan donduran görüntülerle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

ABD basınından 'Buça' iddiası: Uydu görüntüleri Rusya'yı yalanlıyor ABD’de New York Times gazetesi, Buça’da yaşanan sivil katliamına ilişkin "Uydu görüntüleri Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor" iddiasında bulundu.

Zelenskiy, Ruslardan kurtarılan Buça'da: Kritik Türkiye mesajı Rus askerlerlerinden temizlenen başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret eden Vladimir Zelenskiy, Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu olduğunu açıkladı.