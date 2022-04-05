Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, yaptırımlarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Rusya'dan da hamleler gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya karşı düşmanca politikalar yürüten ülkelere karşı gıda ihracatı konusunu yakından takip edeceklerini belirterek, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız.” dedi.

"İKİ UCU KESKİN BİR SİLAH"

Putin, Rus yetkililerle ülkedeki tarım sektörü ve yaptırımlara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, küresel enerji sektöründeki durumun, piyasa dışı alınan önlemler sonucu kötüleştiğine işaret etti.

Bazı Avrupa ülkelerinde Gazprom’a baskı yapıldığını belirten Putin, “Ortaklarımızın, enerji alanındaki hatalarından ötürü Rusya'yı suçlama ve burada ortaya çıkan sorunları yine Rusya pahasına çözmeye çalıştıklarına tanık oluyoruz. Bazı şirketlerimizin varlıklarının kamulaştırılmasına ilişkin yetkililerin açıklamalarını da duyuyoruz. Bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın.” ifadelerini kullandı.

Putin, bu yıl gıda konusunda yaşanan küresel sorunlara işaret ederek, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız. Bize açıkça düşman olan ülkelere yapılan bu tür ihracatların parametrelerini dikkatle izleyeceğiz.” dedi.

Rusya'da artan gıda ürünü üretimi sayesinde fiyatların, küresel piyasalardan daha düşük kalabileceğini belirten Putin, "Gıdada kendi kendine yeterlilik, Rusya'nın gerçek avantajıdır ve vatandaşlarımızın çıkarları için uygulanmalıdır. Onları piyasadaki dalgalanmalardan, küresel gıda piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından korumalıyız." diye konuştu.

Putin'den 'dost olmayan ülkeler' için vize kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan' ülkelerle ilgili yeni bir vize kararı imzaladı.

Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu! Slovakya ruble ile ödemeyi kabul etti! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara karşı olarak doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden ilk Slovakya’dan açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.

Putin-Zelenskiy görüşmesi Türkiye'de olacak Ukraynalı müzakereci Arakhamia, Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yerinin henüz belli olmamakla birlikte, İstanbul'da veya Ankara'da olacağını duyurdu.