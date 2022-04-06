Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Psaki basında ABD'nin yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağına ilişkin çıkan haberleri teyit ederek, "Bu yaptırımlar, Rus hükümet yetkililerini, aile üyelerini, Rus devletine bağlı kurum ve kuruluşları hedef alacak. Yaptırımları yarın açıklayacağız." ifadesini kullandı.

ZELENSKİY'E BGMK DESTEĞİ

Psaki, daha önceki yaptırımlarda olduğu gibi bu yaptırımları da Avrupalı müttefikleri ile iş birliği içinde eş zamanlı olarak uygulayacaklarına işaret ederek, yaptırım paketinin içinde Rusya'ya yönelik yatırım kısıtlamalarının da olacağını kaydetti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konuşmasında, konseyin Ukrayna için elinden geleni yapmadığı ve Rusya'nın konseyin hala daimi üyesi olduğu eleştirilerine ilişkin Psaki, şunları kaydetti:

"Zelenskiy'nin Rusya'nın hala BMGK'nin daimi üyesi olmasına ilişkin hayal kırıklığını paylaşıyoruz ve bu konuda bir değişim göremiyoruz. Biz şu anda birçok alanda Ukrayna'ya yardım sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi Ukrayna'ya doğrudan askeri ekipman sağlamak."

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