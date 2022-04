Türkiye Gazetesi

LONDRA

İngiltere’de etnik azınlıktan gelen ve 21 Mart’ta “Queen’s Counsel’a tayin edilen ilk başörtülü ceza avukatı” Sultana Tafadar, başkent Londra’daki Old Bailey Mahkemesinin tarihî girişinde, karşılaştığı bütün zorluklara rağmen mesleğinin zirvesine yükseldi. Luton bölgesinde Bangladeşli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tafadar, ülke genelinde sadece 1928 avukatın sahip olduğu Queen’s Counsel pozisyonuyla devletlere ve uluslararası kuruluşlara insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda tavsiyelerde bulunabiliyor. Tafadar, “Queen’s Counsel olmak her avukatın hayalidir. Ben burada çok rahatım fakat Fransa’da, avukatların başörtüsü takarak mahkemeye gitmesine, kadınların kapasitelerini ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine izin verilmiyor. Bu kadınlara sadece mahkemede değil, hayatın her alanında yasaklar uygulanıyor. İfade özgürlüğü inkâr ediliyor. Fransa’daki yasaklarla mücadele için uluslararası girişimlerde bulunuyoruz. Ben de öncülük ediyorum. Hak ihlali için Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunduk” dedi.

Kraliçe Elizabeth ticarete girerek kendi deterjan markasını çıkardı Kraliçe II. Elizabeth, yeni bir bulaşık deterjanı markası çıkardı. Deterjanın üzerinde kraliyet ailesinin Sandringham Malikanesi'nin logosu yer alıyor.