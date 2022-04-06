Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali yaklaşık bir aydan fazladır devam ediyor. Binlerce Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. On binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Son olarak başkent Kiev’in dışındaki Buça'dan gelen görüntüler tüm dünyayı şoka uğratmıştı. Korkunç katliamla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte dünyayı ayağa kaldıran o anlar…

SİVİLLERE ATEŞ AÇTI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, görüntülerde bir Rus tankının Buça’da bisikletli bir sivile ataş açtığı görülüyor. Silahsız olduğu belirtilen sivilin aklınbetine dair resmi bilgi bulunmazken video görüntülerinde sivilin saldırı sonrası hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görülüyor.

DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Dün yaşanan anlara ait görüntüler devlet televizyonu Suspilne News tarafından dünya kamuoyuna servis edildi. Söz konusu videoda tankın Ukraynalı sivilin yan yola girdiği yöne doğru birkaç el daha ateş açarak ateş açtığını da gösteriyor. Görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu.

410 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Bucha, Irpin ve Gostomel gibi Kiev bölgesinde bulunan şehirlerdeki sivil ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıların ilk gününden beri Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivilin cesedi çıkarıldı. Bunlardan 140 tanesi ben ve diğer uzmanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya’nın savaş suçlarını belgeliyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞ ŞÜPHELİ ORTAYA ÇIKTI

Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçti ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlattı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

ABD açıkladı: Rusya'ya yeni yaptırımlar kapıda Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak yarın, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.

NATO harekete geçti: Rusya’nın Ukrayna’daki savaş suçları hakkında kanıt topluyor NATO, Rusya’nın Ukrayna’da işlediği düşünülen “savaş suçları” hakkında kanıt topladığını açıkladı.

ABD Hazinesi'nden Rusya'ya dolar yasağı: Uygulamaya alındı ABD Hazinesi, Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı.