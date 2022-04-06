Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’daki kanlı savaşı devam ediyor. Rus güçleri Buça’da gerçekleştirdiği katliam tüm dünyada yankı uyandırdı. ABD ve Batılı devletlerin tüm yaptırımlarına rağmen, Rus ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. ABD, Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı et yaptırımlar yapacağını açıkladı. Yeni yaptırımlarla Putin’in yakın çevresinin de listeye alınacağı iddia edildi.



Buça’daki görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Buça kasabasında 410 sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Yollarda sivillerin cansız bedenlerinin olduğu görüntüleri Rusya, inkar etti ve sahte dedi. Rus güçlerinin yaptığı katliam sonrası G7, AB ve ABD’nin Rusya’ya ‘tüm yeni yatırımların’ yasaklanması kararı aldığı bu şekilde de Rusya’ya ağır darbe vurulacağı konuşuluyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada, birçok Avrupalı lider ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artacağını söyledi.

Bu gelişmeleri Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımların 5’inci paketinin açıklanması takip etti.



Yaptırımlar henüz Rus ordusunun durdurmayı engelleyemedi. Putin yaptırımlara Putin ‘bunun iki ucu keskin silah olduğunu’ diyeterek Batı’ya meydan okudu. Rus ordusu Rus gazına rubleyle ödeme kararını izmaladı.

PUTİN’İN KIZLARI DA YAPTIRIM HEDEFİNDE

Batı tüm bu gelişmelere ek olarak Putin’e karşı uygulanan yaptırımları derinleştirerek daha derine inmeyi planlıyor. AB’nin Rus oligarkları ve politikacıları hedef alan yaptırım listesine Putin’in iki kızınında ekleneceği iddia edildi.

İngiliz Telegraph Gazetesi, yeni yaptırımlarda Putin’in 35 yaşındaki Katerina Tikhonova ve 36 yaşındaki Mariya Vorontsova'nın mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı getirileceği iddia edildi.

Rus ordusu Buça’da suçüstü yakalandı! Ortaya çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı Buça’dan gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken Rus askerlerinden yeni bir skandal daha geldi. Dünya daha Buça şokunu atlamadan Rus birlikleri suçüstü yakalandı. Çıkan görüntülerde Buça’da bir sivilin Rus tankı tarafından vurulma anı ortaya çıktı. O görüntüler ağızları açık bırakırken, savaşın ne kadar bir kötü boyuta geldiğini gözler önüne sermiş oldu.

Lavrov: Buça görüntüleri ‘uydurulmuş’, müzakereleri bozmak için bahane Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu ifade ederek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını düşündüklerini belirtti.