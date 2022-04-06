Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde tarım ve hayvancılık yapan insanların sayısı azalmakta. Öyle ki birçok ülke diğer ülkelerden mevsimlik tarım işçileri kabul ediyor. Bu ülkelerden biri de İngiltere. Ancak İngiltere’nin işçilerde aradığı İngilizce konuşma şartı gibi çeşitli faktörler tarım işçilerinin kabul edilme ihtimalini azaltıyor. Hal böyle olunca ülkede ciddi bir tarım işçisi kıtlığı baş göstermeye başladı.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Komitesi tarafından hazırlanan bir raporda, COVID-19 ve Brexit'in sektör üzerinde büyük etkisi olduğu belirtildi. Milletvekilleri bakanlara seslenerek, vasıflı işçiler için İngilizce kurallarını kolaylaştırmasını ve mevsimlik işçi vizesi programını genişletmesini istiyor.

500.000 İŞÇİ EKSİKLİĞİ

Geçtiğimiz yıl, denizaşırı (ülkeler arasında) işgücündeki ani düşüş İngiltere’de işçi kıtlığına yol açtı. Gıda ve tarım sektöründe 500 bin kişilik işçi pozisyonu boş kaldı. İngiltere'deki nergis mahsulünün neredeyse dörtte biri seçilmeden bırakıldı. Meyve tedarikçileri tarlalarda çürüyen ürünleri bırakmak zorunda kaldı. Yılbaşı hindilerinin arzı, işçi ve ağır vasıta sürücülerinin yetersizliği nedeniyle tehlikeye girince İngiltere hükümeti devreye girerek geçici bir vize planı oluşturdu.

Komite, raporda hükümetin bazı çalışmalarını memnuniyetle karşılarken, İngiltere'nin temel bir değişiklik olmazsa fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. Komite, vasıflı işçi vize planının gözden geçirilmesini ve mevsimlik işçiler için pilot vize uygulamasının kalıcı hale getirilmesini istiyor. Ayrıca, İngilizce dil şartının endüstrinin ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerektiğini de belirtiyor.

Gıda fiyatları yükselirken tarımda ihracat da patladı Türkiye ciddi bir gıda enflasyonu yaşarken, bu alanda ihracatın rekor kırması dikkat çekti.

Tarımda planlı üretim dönemi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda planlı üretim dönemine geçileceğini belirterek "Kimin nereye ne ekeceği belli olacak. Üretime kota getirilecek. Çiftçiye fark ödemesi yapılacak. Üretime gelir garantisi vereceğiz" dedi.