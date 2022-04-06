Türkiye Gazetesi

İsveç'teki Karolinska Enstitüsünün araştırmacıları dünya çapında en çok beğenilen ve en az beğenilen kokuları listeledi. Çalışmada araştırma ekibi, yerli avcı-toplayıcı halk ve geleneksel çiftçi topluluklarının yanı sıra modern şehir insanları da dahil olmak üzere 10 farklı kültürel grupta yaşayan bireylerden 10 benzersiz kokuyu koklayıp puanlamalarını istedi.

Nörolog Artin Arshamian, "Dünyanın dört bir yanındaki insanların aynı koku algısına sahip olup olmadığını ve aynı koku türlerini sevip sevmediğini veya bunun kültürel olarak öğrenilen bir şey olup olmadığını incelemek istedik." dedi. Arshamian, koku tercihlerinin genellikle kültürle ilişkili olduğu düşünülse de çalışmanın farklı bir sonuç elde ettiğini belirtti.

VANİLİN KOKUSU BİRİNCİ

Araştırmacılar, Tayland, Meksika, Ekvador ve ABD genelindeki çeşitli sektörlerde çalışan insanları inceledi. Ayrıca çöllerden tropikal yağmur ormanlarına ve yayla iklimlerinden kıyı bölgelerinde yaşayanlara kadar çeşitli kültürel ortamlarda yaptıkları saha çalışmasından elde edilen verileri de bir araya getirdiler. Toplamda 280'den fazla katılımcıya rastgele sıralanmış 10 adet koku cihazı dağıtıldı. Bunları koklamaları ve cihazları en hoştan en az beğenilene doğru sıralamaları istendi.

Genel olarak en hoş olarak sıralanan koku vanilin iken (vanilya özütünün ana bileşeni), bir sonraki en popüler koku ise etil bütirattı (meyveli bir kokuya sahiptir ve genellikle meyve aromalı yiyeceklerde lezzet arttırıcı olarak kullanılır). Üçüncüsü ise çiçek kokusu olan linalooldu. Çalışmada en az beğenilen kokular ise peynir, soya sütü ve ter ile ilişkili keskin, hoş olmayan bir kokuya sahip olduğu bilinen izovalerik asitti.

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