Türkiye Gazetesi

Rusya siyasetinin önde gelen isimlerinden ve zaman zaman Türkiye karşıtlığı ile ön plana çıkan aşırı milliyetçi milletvekili Vladimir Jirinovski'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Vyaçeslav Volodin, genel kurul toplantısında, Jirinovskiy’in öldüğü açıkladı. Volodin, “Uzun süredir devam eden zor hastalıktan sonra Vladimir Jirinovskiy hayatını kaybetti” dedi.

PUTİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jirinovski'nin ölümü sonrası başta ailesi olmak üzere tüm Rusya için başsağlığı diledi. 75 yaşındaki Jirinovskiy, COVID-19 teşhisiyle 2 Şubat’tan bu yana Moskova’da kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.

ABD açıkladı: Rusya'ya yeni yaptırımlar kapıda Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak yarın, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.

NATO harekete geçti: Rusya’nın Ukrayna’daki savaş suçları hakkında kanıt topluyor NATO, Rusya’nın Ukrayna’da işlediği düşünülen “savaş suçları” hakkında kanıt topladığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya görülmemiş bir baskı uygulayacağız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bu savaşın sorumlusu, her ölenin sorumlusu Putin olduğunu söyleyerek, "Biz NATO olarak tarihin doğru tarafında yer alıyoruz. Rusya ve Putin'e tarihte eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyoruz, baskı oluşturuyoruz." dedi.