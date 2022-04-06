Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yönelik yaptırımı sürüyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, yaptığı açıklamada Ruslara karşı alınan önlemlerin sürdüğünü belirterek ülkedeki tersanelerde bulunan Ruslara ait 14 lüks yata el konulduğunu bildirdi.

Bakan Hoekstra, 12 yatın şu anda yapımının devam ettiğini, 2 yatın ise tamir amaçlı bakımlarının yapıldığını kaydetti. Hoekstra, Temsilciler Meclisine gönderdiği mektupta, “Çeşitli yatların mülkiyet yapıları araştırılıyor. Bu yatlardan birisinin Avrupa yaptırım listesinde adı geçen bir şahsa ait olduğu öğrenildi. Yatı gözetim altına aldık. Bakımı yapılan iki yat da zincirde kalacak” ifadelerini kullanarak tersanelerin ihracat yasağına uyması gerektiğinin altını çizdi.

Hoekstra ayrıca Ruslara ait 516 milyon euro değerindeki mal varlığının dondurulduğunu, 155 milyon euro tutarındaki işlemin bloke edildiğini kaydetti.

Rus milyarderler lüks yatlarını Maldivler’e kaçırıyor! Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Avrupa ülkeleri yaptırımlar uygulamaya başladı. Batılı ülkelerin uygulamaya soktuğu mali yaptırımlar sebebiyle Rus milyarderlerin yatlarını Maldivler’e kaçırdığı ortaya çıktı. Gemi izleme verileri tarafından aktarılan bilgilere göre, Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Maldviler'de Rus oligarklara ait en az beş süper yatın demir attığı ya da bu adalara doğru seyir halinde olduğunu belirtildi. İşte kaçan yatlardan bazı görüntüler…

Rus milyarderlere darbe üstüne darbe: 65 milyon avroluk lüks yatına el konuldu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkeler tarafından üst üste yaptırımlar gelmişti. Son yaptırım ise İtalya’dan geldi. Rusya’nın en zengin iş adamlarından olan Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yat İtalya hükümeti tarafından el koyuldu.