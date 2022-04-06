Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 42. gününde devam ederken Rusya'ya ve Putin'e tüm dünyadan tepkiler dinmek bilmiyor.BM ve NATO ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararı alarak Rus ekonomisini çökertmeyi hedeflemişti. Rus bankalarına bir çok yaptırım uygulanırken Rusya'dan alınan gazın durdurulması için alternatifler aranmaya başlamıştı. Savaş başladığından bugüne dek ne yapıldıysa Putin'i, Rusya'yı kimse durduramamış ve yüzlerce kişinin öldüğü, milyonlarca insanın komşu ülkelere giderek mülteci durumuna düştüğü savaş bir türlü bitmedi.

Savaş nedeniyle Putin' e tepkiler yağsada İtalya'da bulunan çok önemli bir isimden Birleşmiş Milletler'e tepki geldi. O isim Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus ve Papa savaş karşısında aciz olduğu gerekçesiyle BM'yi eleştirdi.

Vatikan'da genel kabul oturumunda konuşan Papa Franciscus, "Bugün sıklıkla jeopolitikten bahsediyoruz ama ne yazık ki baskın mantık, en güçlü devletlerin ekonomik, ideolojik ve askeri etki alanını genişleterek, çıkarlarını savunma stratejileridir. Bunu savaşla görüyoruz" dedi.

'BM ÖRGÜTÜNÜN ACİZLİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir barış tarihinin temellerinin atılmaya çalışıldığını ifade eden ruhani lider, "Maalesef öğrenmiyoruz, ne yazık ki rekabet eden büyük güçlerin o eski hikayesi devam etti. Ukrayna'daki mevcut savaşta, BM örgütünün acizliğine tanık oluyoruz" diye konuştu.

'ZULÜM GİDEREK KORKUNÇ BİR HAL ALIYOR'

Papa Franciscus, oturumun son kısmında, savaşta kadın ve çocukların da öldüğüne dikkati çekerek, "Zulüm giderek daha korkunç bir hal alıyor" ifadesini kullandı ve herkesi birlikte dua etmeye çağırdı.

UKRAYNA BAYRAĞI AÇTI

Katoliklerin ruhani lideri, sivillerin ölümüyle gündeme gelen Ukrayna'nın Buça kentinden kendisine dün gelen bir Ukrayna bayrağını gösterdi. Papa Franciscus'un bayrağı açarak poz vermesi salonda alkışlarla karşılandı.

ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlıyor ABD yönetimi, Amerikan ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık ek askeri ekipman ve mühimmat desteği sağlayacak.

NATO’da Ukrayna toplantısı NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak.

Savaşın acı yüzü Ukrayna... İrpin ve Buça'da sokaklar cesetlerle doldu Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Buça ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor. İrpin ve Buça kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayınlar da bulunuyor.