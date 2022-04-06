Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın en büyük finans kurumu Sberbank ve en büyük özel bankası Alfa Bank'a tam yaptırım getirildi. Açıklamada, "Bu eylemle, Sberbank'ın ve Alfa Bank'ın ABD finansal sistemindeki varlıkları dondurulacak, ABD'li kişilerin onlarla iş yapması yasaklanacak." denildi.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

ABD'li şirket ve kişilerin Rusya'da yeni yatırım yapmaları yasaklanacak. Açıklamanın ilgili bölümünde, “Başkan Biden, ABD'li kişilerin Rusya'da yeni yatırım yapmasını yasaklayan ve Rusya'yı küresel ekonomiden daha da izole edecek yeni bir Başkanlık Kararnamesi imzalayacak. Bu eylem, 600'den fazla çok uluslu işletmenin Rusya'dan çıkma kararına dayanıyor... Kararname ile Rusya Federasyonu'nun küresel rekabet gücünün kalıcı olarak zayıflatılması amaçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

AB'den Putin'i kızdıracak hamle! Yeni yaptırımlarda kızları da hedefte... Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine karşı Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımlar yetersiz kalıyor. Rus güçleri, Ukrayna’daki ilerleyişini sürdürüyor. ABD, Batılı devletlerin ek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı ve yeni yaptırımlar kapsamında, Putin’in iki kızının da yaptırımların hedefinde olduğu iddia edildi.

ABD açıkladı: Rusya'ya yeni yaptırımlar kapıda Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak yarın, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.