Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin ardından başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülke tarafından adeta yaptırım yağmuruna tutuldu. Bu durum sonrası Rus ekonomisinde kriz yaşandı. Ruble, hızlaca dolar ve avro karşısında değer kaybetti.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Mart-1 Nisan’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı. Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon da 0,99 puan artarak Mart 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 16,7’e çıktı.

Uzmanlar, yaptırımlar sebebiyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye çıkacağını tahmin ediyor.

Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu! Slovakya ruble ile ödemeyi kabul etti! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımlara karşı olarak doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden ilk Slovakya’dan açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.

Ruble ile doğal gaz ödeme dönemi! Putin Avrupalı liderlerle görüştü! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüşerek, doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ve İstanbul’da Ukraynalı temsilcilerle yapılan müzakereleri istişare etti.