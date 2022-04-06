Türkiye Gazetesi

İngiltere'de dün akşam acil durum numarası 999'u arayan bir kadın, operatöre "pizza" istediğini söyledi. Bundan şüphelenen operatör, kadına başının dertte olup olmadığı sordu ve "evet" cevabını aldı. Sorulara sadece "evet" ve "hayır" şeklinde cevap verebilen kadınla daha sonra kısa mesaj üzerinden iletişim devam ettirildi.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE KADINA ULAŞILDI

Böylelikle kadının Kuzey Yorkshire'da bir otobüste olduğu ve yanındaki erkeğin kendisine zarar verme ihtimali bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine polis yönlendirildi. Ekipler, otobüs takip sistemlerini kullanarak yerini tespit ettikleri aracı durdurdu. Kadın sağ salim kurtarılırken yanındaki 40 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Şahıs, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

PİZZA SİPARİŞ TEKNİĞİ

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından Müfettiş Dan Spence, konuya ilişkin açıklamasında "Polisten yardım istemek için yurt dışında 'pizza siparişi' tekniğini kullanan insanların olduğunu biliyordum ama Kuzey Yorkshire'da benzer bir çağrı hatırlamıyorum" dedi.

Cani pizzacı, karı kocayı evlerinde katletti Çanakkale’de pizzacıda çalışan bir kişi, dükkanın üst katında oturan çiftin evine giderek karı kocayı bıçaklayarak öldürdü.

Hapishanedeki rehine krizini pizza sonlandırdı İsveç'te bir hapishanede 2 gardiyanı rehin alan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Pizzaların gelmesinin ardından 9 saatlik rehine krizi sona erdi.

Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga Kasımpaşa’da sokağa çıkma kısıtlamasında pizzacıya gelen bir şahıs, içeride masada oturarak yemek yiyen çalışanları uyarınca tekme ve yumruklarla darp edildi. Peçete kutusunun havada uçuştuğu kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.