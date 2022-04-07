Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 43 gündür devam ediyor. Bölgeden çok sayıda çatışma ve ölü haberleri geliyor. Ukraynalılar savaşın başından beri, Rus işgaline karşı yoğun bir direniş gösterdi.

Ukrayna’da bir tankın tek başına Rus konvoyunu durduğu görüntüler gündem oluşturdu. Görüntülerde, Ukrayna’nın Nova Basan kasabasında bir grup Rus aracını pusuya düşüren Ukraynalı bir T-64 tankı görülüyor.

Twitter’da yer alan görüntülerde Ukrayna tankının, Rus BTR-82A zırhlı araç konvoyu ile tek başına mücadele ederen pusuya düşürdüğü anlar yer alıyor. Görüntüler insansız hava aracı ile çekilen görüntülerin, Başkent Kiev’in 40 km doğusunda, 31 Mart’ta gerçekleştiği belirtildi.

Ukrayna tankı, yaptığı başarılı atış hamleleriyle Rus konvoyunu tek başına püskürtmeyi başarıyor. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ülkede tankı komuta eden askerlerin kimliğinin henüz netleşmediği belirtildi fakat ülkede isimleri şimiden ‘en cesur Ukraynalı’ olarak anılmaya başladılar.

PENTAGON’DAN ‘ÇEKİLME TAMAMLANDI’ AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv bölgesinden çekilme sürecini tamamlandığını açıkladı. Pentagon'dan bir yetkili "Bu güçler Belarus ve Rusya'da yeniden toplanmak üzere çekildiler" ifadelerini kullandı. Pentagon sözcüsü John Kirby ise Rusya lideri Vladimir Putin'in stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini söyleyerek "Sadece az nüfuslu merkezlerde kontrolü sağlayabildi. Harkov'u da ele geçiremedi" dedi.

Rusya birkaç gün önce, güçlerini doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştıracağını açıklamıştı. Başka bir üst düzey Pentagon yetkilisi ise Rus güçlerin ileride Kiev'e geri dönüp dönmeyeceğini kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Rusya Ukrayna'daki işgale dair açıklama yaptı Kremlin'den Ukrayna işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun tüm hedeflerine ulaşacağı belirtilirken, ABD istemese de Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda." ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.