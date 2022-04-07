Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya çarşamba günü yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu söyledi.
Ukrayna'nın gönderdiği taslağın, İstanbul'da sunduğu önerilerden farklı olduğu ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞA DÖN
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya çarşamba günü yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu söyledi.
Ukrayna'nın gönderdiği taslağın, İstanbul'da sunduğu önerilerden farklı olduğu ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Reuters
Etiketler : Rusya,Ukrayna,müzakere,haber,dünya,