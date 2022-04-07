Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya çarşamba günü yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu söyledi.

Ukrayna'nın gönderdiği taslağın, İstanbul'da sunduğu önerilerden farklı olduğu ifade edildi.

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